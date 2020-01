Limburgse in Australië: “Wij willen onze paarden niet achterlaten”

“Nu zitten we op dertig kilometer van de dichtstbije brand, al kan het wisselen van uur tot uur. Het is een kwestie van zeer alert te zijn.” De Hasseltse Jolien Schols, paardentrainer op een ranch in het Australische binnenland, blijft voorlopig rustig: “Het onvoorstelbare zou zijn als we onze paarden zouden moeten achterlaten.”