En de Golden Globe voor hypocrisie gaat naar… Na het 77ste gala van de buitenlandse filmpers gaan vooral de controversiële speeches over de tongen. De hoofdprijzen werden overigens netjes verdeeld over verscheidene prijsbeesten, al viel Netflix uit de boot.

