Rihanna werkt voor het eerst samen met andere ontwerper

Rihanna heeft voor het eerst een externe designer aangesteld om een collectie voor haar te ontwerpen. Het is Adam Selman die de valentijnscollectie voor haar lingerielijn Savage x Fenty mocht maken.

Rihanna en Adam Selman zijn al jaren bevriend en hij was het die onder andere de popster in een veelbesproken, doorzichtige jurk van Swarovski-kristallen stak voor de CFDA Fashion Awards in 2014. Zij haalde op haar beurt nu haar maatje aan boord voor de valentijnscollectie van Savage x Fenty. Hij is daarmee de eerste ontwerper die de eer te beurt valt om met Rihanna samen te werken voor een van haar modelijnen.

“Ik kon me niet voorstellen dat ik iemand anders zou hebben uitgekozen voor mijn eerste samenwerking”, zegt Rihanna in een persbericht. “Adam belichaamt alles waar het merk voor staat: leuk, speels en sexy." De 32-jarige Amerikaanse ontwerper is op zijn beurt blij met de kans. “Ik heb altijd al lingerie willen ontwerpen. Sexy stukken ontwerpen die vrouwen kracht geven, is de kern van alles wat ik doe en iets waar Rihanna en ik altijd al hetzelfde over hebben gedacht.”

De Adam Selman for Savage X Fenty-collectie bestaat uit negentien ontwerpen en is onderverdeeld in twee categorieën: ‘Locket down’ and ‘Down the aisle’. Een eerste deel van de lijn is nu al verkrijgbaar, een tweede deel wordt in april verwacht.