Acteur valt op met oogschaduw op rode loper

Het zijn niet enkel vrouwelijke sterren die even langs de make-up gingen op de Golden Globes. Ook de Amerikaanse acteur Ansel Elgort was opgemaakt. Hij koos voor een vleugje oogschaduw met glitter.

De 25-jarige Ansel Elgort, onder meer bekend van ‘The Fault in Our Stars’, droeg zondagavond een donkerblauw, fluwelen pak van Tom Ford om naar de uitreiking te gaan. Dat combineerde hij met een wit hemd, een nachtblauwe strik, zilverkleurige vlinderbroche en behoorlijk wat gel in zijn halflange haren voor een gladde look.

Foto: ISOPIX

Elgort besteedde ook aandacht aan zijn make-up. Wie de jongeman in de ogen keek, zag dat zijn bovenste oogleden en zijn binnenste ooghoeken subtiel geaccentueerd waren met zilverblauwe oogschaduw met glitter. Om deze winterse look helemaal af te werken, koos hij ook voor matte, witte nagellak.

Foto: ISOPIX

De acteur is niet de eerste man die met make-up experimenteert op de rode loper. Hij neemt hiermee een voorbeeld aan de Britse zanger en Gucci-uithangbord Harry Styles. Hij verscheen eerder op het Met Gala met pastelkleurige nagellak op evenementen. Daar verraste hij trouwens ook met een doorschijnende blouse en een oorbel met parel.