Over water lopen, duiken en extreem zorgzaam: dit is de Europese spin van het jaar

De Gerande oeverspin is verkozen tot Europese spin van het jaar 2020. Dat hebben 83 spinnendeskundigen uit 26 Europese landen beslist, zo meldt de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL. Ze is één van onze grootste inheemse spinnen, heeft geen web nodig om haar prooi te vangen, kan ‘Jezusgewijs’ over water lopen, zorgt erg goed voor haar jongen en vangt al duikend zelfs gewervelde dieren als prooi.