Celebs Veel rood, zwart-wit en pofmouwen op de rode loper van de Golden Globes

Afgelopen nacht werden in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles de Golden Globes uitgereikt en dat al voor de 77ste keer. En dus werd ook de rode loper voor de zoveelste keer uitgerold. Opvallend was dat heel wat actrices zoals Nicole Kidman en Scarlett Johansson kozen voor een duizelingwekkende rode jurk. Die staken in schril contrast af tegen de zwart-witensembles van onder meer Greta Gerwig en Rachel Weisz. De film ‘Little women’ - toch een van de meestbesproken releases van 2019, al wordt die pas in februari in ons land verwacht - zorgde dankzij de jurken met pofmouwen voor een revival ervan op de rode loper. Kijk maar naar de exemplaren die Dakota Fanning en Jodie Comer hadden aangetrokken. De prijs van meest ongelukkige outfit van de avond ging naar Jennifer Lopez, die eruitzag als een ontploft cadeautje.