Hilde Crevits na uitspraken Jambon over asielzoekers: “Bel elkaar gewoon”

Viceminister-president voor CD&V Hilde Crevits roept de Vlaamse coalitiepartners op niet openlijk te ruziën. Dat deed ze maandag in De ochtend op Radio 1. “Als coalitiepartners elkaar in de haren vliegen, hoe kun je dan verwachten dat mensen vertrouwen hebben in de ploeg? Dan denk ik: bel elkaar gewoon.”