410 kampioen gehuldigd in Beringen

Beringen - Schepen van sport Tijs Lemmens was blij om te mogen aankondigen dat er maar liefst 410 kampioenen waren in vele diverse sporten.

In z’n openingswoord lichte schepen van sport Tijs Lemmens enkele opmerkelijke cijfers toe. Zo mag men 410 medailles en een aandenken voor de kampioenen 2019 uitreiken. Dit zijn er maar liefst 70 meer dan in 2018. Dit in de vele diverse sporten. Voor de uitreiking werd hij bijgestaan door Sabrina Bellavia, voorzitter sportraad en Nore Claes, jeugdschepen van sport.

Ook was er een aandacht voor enkele verdienstelijke prestaties: Pardo Ilya liep 60km van Achel naar Hasselt voor ‘Kom op tegen kanker’, Van Endert Eddy vestigde een Benelux-record op de loopband door 196.7 km in 24u te lopen voor bezigheidshuis ’t Vlot (toen nog in Tervant) en Stesmans Johan deed een dubbele dodentocht. Donderdagavond vertrok hij voor een eerste 100km in de tegenovergestelde richting om dan vrijdagavond de officiële dodentocht te wandelen.

Nicole Ceunen kreeg de trofee voor sportverdienste voor haar inzet bij volleybalclub Stalvoc Beverlo.

Voor de G-sporter van het jaar kon de jury niet een kandidaat kiezen daarom werden ze alle drie beloond voor hun prestaties.

Carlo Cuppens (Beringen), G-badminton, deelname Special Olympics nationaal met een 2de plaats.

Abdelkrim Missault (Koersel), zwemmen, Special Olympics wereldspelen nationaal 100m schoolslag 1ste plaats, 200m vrije slag 2de plaats In Duba tijdens de wereldspelen een 3de plaats 100m schoolslag op de 100m vrije slag een 4de plaats en bij de 4x100m vrije slag een 6de plaats.

Kristof Meeus (Paal),G- judo, behaalde bij de Special Olympics Nationaal een 2de plaats, tijdens de wereldspelen in Dubay een 3de plaats en tijdens het Europees kampioenschap in Berlijn een 1ste plaats. Het waren 3 terechte G-sporters van het jaar of zoals de gastmoderator Aster Nzeyimana van Sporza zei: ondanks je beperking kan je, met veel trainen en goede omkadering, toch heel veel bereiken!

Eddy Broos, voorzitter van de bloeiende wandelvereniging met bijna 800 leden “Wandelend Paal” werd samen met z’n echtgenote gehuldigd als sportvrijwilliger. Dit voor het zo al 20 jaar enthousiast de club als voorzitter te coachen. 8 wandelingen, 8 busreizen en een jaarlijkse wandelvakantie in Oostenrijk.

Sportfiguur van het jaar werd de Paalse Body bulder Tim Broekmans verkozen. Tim werd in 2019 zowel Nationaal, Internationaal en Wereldkampioen.

Restte dan nog de sportclub van het jaar, deze trofee was voor KVK Beringen welke met hun kampioen in de 1ste Provinciale een stap hoger gezet naar de Nationale reeks.

Aster Nzeyimana besloot dan terecht dat Beringen zich als sportstad mag promoten. Sabrina Bellavia bedankte dan nog iedereen voor hun komst, inzet en wenste dan nog een sportief 2020. Om met een uitnodiging voor de aansluitende receptie te eindigen. AC