Tientallen vissers in het Russische Vladivostok werden zondag verrast toen het ijs plots begon te kraken en hun geparkeerde auto’s wegzakten. De voertuigen zaten in een mum van tijd tot anderhalve meter onder het ijs. Takeldiensten werden opgetrommeld om de vissers uit de nood te helpen. De ijsvissers van Vladivostok hebben ook de komende dagen geen geluk en zullen weg moeten blijven van het ijs: het gaat amper vriezen in de regio, hoogstens tot -10 graden Celsius.