Al 35.000 Vlamingen schreven zich in voor ‘Start to Kamp Waes’

Ieder jaar staat het hoog bovenaan het lijstje met goede voornemens van heel wat Vlamingen: meer sporten. Maar vaak blijft het bij die voornemens. Daar wil Tom Waes (51) verandering in brengen. Samen met de VRT lanceert hij Start to Kamp Waes, een trainingsschema gebaseerd op de fysieke proeven van het Belgische leger. Minder zwaar dan wat de Special Forces laten zien in Kamp Waes, maar ideaal om net zo fit te worden als een soldaat. Het initiatief slaat aan: afgelopen weekend schreven al 35.000 mensen zich in.