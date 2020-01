De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondagavond gedreigd met zware represailles tegen Iran als de Iraniërs Amerikaanse installaties in het Midden-Oosten aanvallen. De Irakezen mogen zich dan weer aan sancties verwachten als ze de door de VS geleide coalitie het land uit zetten.

Trump maakte zijn commentaren vanuit Air Force One, op terugweg van vakantie in Florida naar Washington. “Het maakt niet uit wat ze doen, de represailles zullen zwaar zijn”, zo zei hij over Iran. Zaterdag ...