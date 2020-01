Jan Jambon (N-VA) gaat in het huwelijksbootje stappen. De Vlaamse minister-president heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd en die zei ja, schrijft Het laatste nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie.

Afgelopen weekend stond in enkele kranten een interview met Jan Jambon. De 59-jarige N-VA’er liet in De zondag bijvoorbeeld optekenen dat hij, na alle heisa rond zijn uitspraken over asielzoekers, een ...