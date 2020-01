Valentino Rossi: "In 2006 ruilde ik bijna de MotoGP in voor de F1"

In de nasleep van zijn F1-test met Mercedes vorige maand vertelt Valentino Rossi hoe dicht hij bij een overgang naar de Formule 1 heeft gestaan.

Een leuk detail is dat Valentino Rossi na zijn test met de Mercedes uit 2017 de enige man is die zowel een racewinnende Ferrari als een dominante F1-bolide van Mercedes in de laatste zes jaar heeft bestuurd. In een gesprek met de Gazetta dello Sport laat hij optekenen dat hij dat geweldig vindt.

"Ik dacht er laatst aan, ik kan zeggen dat ik de enige persoon ter wereld ben die een Ferrari en een Mercedes heeft geprobeerd, toch? De enige in de wereld die het doet, ik denk dat dat cool is."

Over zijn test met de Mercedes van Lewis Hamilton had de levende MotoGP-legende het volgende te vertellen. "Ik heb ook het gevoel dat de wagens van vandaag beter zijn dan de F1-bolides van de periode rond 2006. Ik had ook meer plezier omdat ik fysiek minder nekproblemen had. Mercedes heeft een indrukwekkende motor, de turbo is waanzinnig, net zoals de monsterachtige grip met die enorme rubberen banden."

Hij wil ook benadrukken dat zijn test met Mercedes meer was dan zomaar een publiciteitsstunt, het was een echte test. "Toen het idee ontstond, zei ik tegen mezelf: 'Mooi, hoe cool'. Maar in deze gevallen riskeer je altijd een incident, dus doe je twintig ronden en dan vier uur lang foto's of zoiets. Dus, ik zei: Ik kom eraan jongens, maar ik wil een echte dag, zoals met Ferrari. Een test, 70-80 ronden, stap aan het eind van de dag uit de wagen als je er klaar mee bent. En zo is het gegaan."

Rossi geeft ook een inkijk in hoe dicht hij in 2006 wel niet stond bij een overgang naar de F1 als Ferrari-rijder. "Ik had een aantal tests voor Ferrari afgerond en daarna zijn we met het teammanagement gaan samenzitten en ze hadden een zeer uitgebreid plan bedacht om mij voor te bereiden op een carrière in de Formule 1. Dat plan stelde echter dat ik eerst in een minder snelle wagen moest rijden om me voor te bereiden en in eerste instantie werd ik verondersteld een testrijder te zijn. Dat is meteen de reden waarom ik besloot om het aanbod af te wijzen".

Hij bleef in de MotoGP en behaalde nadien nog twee wereldtitels. Daarmee reed hij zichzelf de geschiedenisboeken in, niet alleen door zijn prestaties op de motor maar ook door zijn persoonlijkheid naast de baan.

Luigi Mazzola, een Ferrari-engineer in die tijd, blikt terug: "Ik weet niet meer precies hoeveel tests we hebben gedaan met Valentino, ten minste zeven. In de eerste test spinde hij ongeveer een dozijn keer, maar na verloop van tijd reed hij echt geweldige rondetijden die dag. Ik herinner me het nog goed toen ik de gegevens met Michael Schumacher in de pits bekeek. Schumi had een verbazende uitdrukking op zijn gezicht, bijna van ongeloof."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: