De zangeres werd door de paparazzi gespot op een strand in de Caraïben. Samen met haar vrienden Harry Styles en talkshowhost James Corden. De foto’s doken even later op op Twitter maar de fans maken zich vooral zorgen dat de zangeres te fel vermagerd is.

Het is al wel even duidelijk dat Adele aan een vermageringskuur bezig is. Al meer dan 20 kilo viel de zangeres af. Dat was al te zien toen ze op Halloween in een aanspannende rode luipaardprint verscheen ...