Koud gepakt diep in blessuretijd: herbekijk Bocholt - Spouwen-Mopertingen

Met een botsende volley ruim in blessuretijd bracht Dimitri Vanhaen de lokale aanhang in extremis toch nog tot een heus delirium. Sneu voor de gasten die ruim driekwart match de thuisploeg het leven meer dan zuur maakten. En toch was de thuiszege vooral op basis van het slotkwartier waarin de bezoekende defensie meermaals door het oog van de naald kroop, best te wettigen.