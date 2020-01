Tom Colsoul begint met vijfde plaats aan de Dakarrally: “Moeilijk en verraderlijk, maar alles ging perfect”

Tom Colsoul en Bernhard ten Brinke reden zondag de vijfde tijd in de eerste Dakaretappe. Een goed begin voor het Nederlands-Belgische duo, dat twee keer lek reed, maar wel foutloos bleef bij het navigeren.

“De rit werd aangekondigd als een moeilijke rit en dat was het ook”, zegt Tom Colsoul. “De navigatie was heel moeilijk en verraderlijk. Nogal wat rijders hebben zich laten vangen. Voor ons ging alles perfect, mede dankzij een uiterst goed roadbook. Wanneer alles klopt, is het veel aangenamer rijden. De onverwachte grote moeilijkheid was de aanwezigheid van heel veel stenen, waardoor bijna iedereen meermaals is lek gereden. Wij twee keer. Dit was echt een rit op maat van buggy’s en dat verklaart dan ook het succes van de MINI’s van Sainz en Peterhansel. Voor maandag vrees ik een beetje eenzelfde scenario, maar dan met nog meer stenen. Op zo’n terrein zijn de buggy’s opnieuw in het voordeel. Los van alle problemen was het een prachtige rit, met fantastische landschappen.”

Foto: AFP

“De insteek van de dag was dat we rustig zouden starten om de mechaniek te sparen, om dan geleidelijk aan het tempo te verhogen. Dat hebben we ook gedaan en dat blijkt ook uit de tussentijden. Uiteindelijk eindigen we als vijfde op iets meer dan zes minuten van de leider. Met zo’n resultaat moet je gelukkig zijn. Je moet ook af en toe wat geluk hebben. Kijk maar naar mijn ex-teamgenoot Przygonski die nog steeds niet in het bivak is. Er volgen nog elf ritten. Laat ons deze week gewoon de kat uit de boom kijken en doen wat we moeten doen. Als we erin slagen om deze week geen enkele navigatiefout te maken, dan komen we al een heel eind. Ik blik met heel veel plezier vooruit naar de komende dagen. Het heeft er alle schijn van dat we opnieuw een Dakar krijgen zoals destijds in Afrika. Dat is waar iedereen al lang om vraagt.”

Tevreden Lurquin

Mathieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) eindigden zondag met hun buggy in de openingsetappe van de 42e Dakar op een knappe zesde plaats. Een resultaat dat ze te danken hebben aan een behouden rijstijl, een foutloze navigatie en de fouten en problemen van de andere rijders.

Fabian Lurquin (links) en Mathieu Serradori. Foto: BELGAONTHESPOT

“Dit was voor ons een relatief goede eerste etappe”, zegt Fabian Lurquin. “We hebben relatief kalm gereden zonder ook maar enig risico te nemen. De rit had alles te bieden: zand, duinen, stenen en veel navigatie, die voor ons heel vlot verliep, één waypoint waar we twee minuten hebben moeten zoeken niet te na genomen. We moeten ook eerlijk zijn en zeggen dat we ook wat geholpen werden door de aanwezige sporen van andere rijders. Maar dan nog moet je opletten, want ook zij kunnen verkeerd rijden. En dat hebben ze ook gedaan, want net omdat de andere teams in de fout gingen en/of problemen kenden, staan we na de eerste dag op een knappe zesde plaats, waardoor we maandag vanuit een ideale positie aan de etappe kunnen beginnen.”

“Morgen gaan we proberen hetzelfde als vandaag te doen. Enige niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat we het roadbook pas morgenochtend krijgen, waardoor we de rit niet kunnen voorbereiden. De bedoeling is om stapsgewijs het ritme een beetje op te drijven. Omdat er morgen minder zand is in vergelijking met vandaag, zal het tempo sowieso al wat hoger liggen.” .