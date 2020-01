Sterke prestatie helpt Red Dragons geen stap vooruit: Belgische volleymannen onderuit tegen Slovenië

Een sterke prestatie tegen vice-Europees kampioen Slovenië hielp de Belgische mannen in Berlijn geen stap vooruit op het ultieme kwalificatietoernooi voor Tokio. Integendeel, na het 0-3 verlies wordt het er absoluut niet gemakkelijker op om door te stoten naar de halve finales.

“We kunnen het alle tegenstanders moeilijk maken”, voorspelde bondscoach Dominique Baeyens, met zijn manschappen als uitgesproken underdog afgereisd naar Berlijn. Hij startte in de Max Schmeling Halle met Jolan Cox als hoofdaanvaller in plaats van Hendrik Tuerlinckx. Hoe dan ook stelden zijn troepen hem niet teleur. Slovenië leek nochtans op een zorgeloze avond af te stevenen, met meteen een driepuntenkloof (2-5). Captain Sam Deroo en gezellen toonden echter hun veerkracht en gingen er weer helemaal in geloven toen het verschil niet alleen stagneerde maar zelfs krimpte. De Belgen namen zowaar voorsprong (14-13) maar moesten toen weer terug (17-19). Ze bleven tegenspartelen (21-21) maar keken dan toch tegen drie setballen aan voor de Slovenen. Twee werden weggewerkt maar de derde was raak.

Peter Verhees Foto: CEV

De Red Dragons lieten zich niet ontmoedigen en namen resoluut het initiatief in de tweede beurt (4-1). Het bleek het begin van een onvervalste en langgerekte thriller. De Belgen, met een lepe en doeltreffende Cox, hielden de koord tot 17-15 maar een paar foutjes brachten de Slovenen aan kop (19-22). “Er vol voor blijven gaan. Niet twijfelen!”, droeg Baeyens op. Het leverde de fel knokkende Belgen twee setballen op maar helaas geen winst. De Slovenen riposteerden, versierden er op hun beurt opnieuw drie en alweer was de derde de goeie.

Onze landgenoten lieten het hoofd niet zakken. Met Deroo als motor en een sterk verdelende D’Hulst bleef het ook in de derde beurt een zij-aan-zij. Tot Urnaut en maats alsnog een kloof forceerden (10-14). Opslagmissers van de Slovenen hielden de Red Dragons nog enigszins in de buurt maar echt dreigen konden die niet meer. Pas na 15-20 loodsten de opslagen van Grobelny en de sterk ingevallen youngster Wout D’Heer de Belgen nog naar 20-23. Verder kwamen ze echter niet meer. Maandag nemen de Red Dragons het in hun tweede groepsmatch op tegen Duitsland, dinsdag volgt Tsjechië.

In de andere groep rekende een sterk Frankrijk in zijn openingsmatch met 3-0 af met Europees kampioen Servië. Topscorer Jean Patry scoorde 22 ptn (65%). De eerste twee van beide poules gaan door naar de halve finales. Uiteindelijk houdt alleen de eindwinnaar van het toernooi daar een olympisch ticket aan over.

Setstanden: 23-25, 26-28, 20-25