Zelfs een koprol kan Mathieu van der Poel niet van overwinning houden in Universiteitscross Brussel

19 op 20, we zijn ooit met een slechter rapport rond Nieuwjaar thuisgekomen. Het zijn de fraaie cijfers die Mathieu van der Poel kan voorleggen na zijn zege zondagnamiddag in de Universiteitscross (DVV-trofee) in Brussel. Ook op en rond de campus van de VUB maakte de Nederlandse wereldkampioen er een onemanshow van, ondanks een koprol in de derde ronde. Eli Iserbyt en Corné van Kessel mochten dit keer mee op het podium. Enkel in Ronse kon Van der Poel dit seizoen niet winnen.

De voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee was de twintigste veldrit waaraan Mathieu van der Poel deelnam. Uiteraard was de wereldkampioen opnieuw topfavoriet. Wout van Aert, Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Tom Pidcock en Toon Aerts zouden hem alvast niet bedreigen: zij lieten de Universiteitscross aan zich voorbijgaan. Wel van de partij was natuurlijk Eli Iserbyt, de leider in het klassement. Hij verdedigde een voorsprong van 4’12” op Van der Poel en 5’10” op teamgenoot Michael Vanthourenhout.

Koprol van de wereldkampioen

Belgisch wegkampioen Tim Merlier nam de beste start, maar Van der Poel was niet ver weg. Aan het einde van de tweede ronde ontbond de wereldkampioen zijn duivels. Een lange solo - de zoveelste dit seizoen - leek in de maak, maar het liep iets anders. Van der Poel bleef in de derde ronde met de pedaal aan een spandoek haken en maakte een stevige koprol. De Nederlander kon gelukkig zonder blessures verder, maar de voorsprong was weg.

Door de val van Van der Poel waren Corné van Kessel en Michael Vanthourenhout mee aan de leiding gekomen. Het trio hield even later de benen stil, waardoor een handvol andere renners terug kwam aansluiten. Daarbij was Eli Iserbyt, die eerder in de wedstrijd een lekke band had opgelopen. Maar ook Merlier en Gianni Vermeersch kwamen terug, terwijl Tom Meeusen op enkele seconden bleef hangen.

Strijd om plek twee

In de vijfde van acht rondes was Van der Poel bekomen van zijn val en probeerde hij het een tweede keer. Met succes, want VDP reed in geen tijd een voorsprong van 20 seconden bij elkaar. Iserbyt en Vanthourenhout leidden de achtervolging met z’n tweeën, terwijl de rest afhaakte. In de laatste twee rondes keerde de spanning voor plek twee wel volop terug, want Corné van Kessel reed plots het gat naar de twee teamgenoten van Pauwels Sauzen-Bingoal volledig dicht.

Van der Poel kon in de slotronde rustig uitrijden, maar Van Kessel en Iserbyt maakten er in de achtergrond nog een spannend duel van voor de tweede plaats. Uiteindelijk was het klassementsleider Iserbyt die die strijd in zijn voordeel beslechtte. Van Kessel kon Vanthourenhout nog afhouden voor de derde plek. Jens Adams kwam in de slotfase nog sterk opzetten en was een zeer knappe vijfde.