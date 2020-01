Fernando Alonso elfde tijdens eerste etappe Dakar

Tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso heeft zijn eerste etappe tijdens zijn debuut in de Dakar erop zitten. De Spanjaard 'overleefde' de etappe en staat elfde in het klassement.

Alonso had zich naar eigen zeggen zo goed mogelijk voorbereid op zijn debuut in de Dakar-rally. De Spanjaard had ook laten verstaan dat hij tijdens zijn eerste Dakar zijn verstand zou gebruiken en het vooral zijn doel was om de Dakar en de ruim 7 500 kilometer uit te rijden.

Vandaag ging de Dakar 2020 van start in Saoedi-Arabië en ging de eerste etappe van Jeddah naar Al Wajh. Samen met copiloot Marc Coma slaagde Alonso erin om zonder grote problemen als elfde over de finish te komen.

Alonso kan uit die eerste etappe de nodige moed putten want als debutant liet hij heel wat meer ervaren rijders achter zich. Vaidotas Zala won de etappe in zijn Mini en samen met dertienvoudig Dakar-winnaar Stephane Peterhansel en Carlos Sainz zorgde hij ervoor dat de drie eerste plaatsen naar Mini gingen.

De Dakar-winnaar van vorig jaar, Nasser Al-Attiyah, reed tijdens de eerste etappe lange tijd aan de leiding maar kreeg in het laatste deel van de etappe af te rekenen met technische problemen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: