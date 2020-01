Hasselt - Bij een inbraak in een gebouw in de Congostraat is elektronisch materiaal verdwenen. De dieven hadden er zaterdag een deur opengebroken. In de Paalsteenstraat werd zaterdag in de voormiddag ook al een inbraak vastgesteld. Daar gingen de dieven met materiaal om te fotograferen aan de haal nadat ze via een raam binnen waren geraakt.