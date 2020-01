Zonhoven - Zondagochtend even na middernacht is bij de politie een inbraak in een huis in de Bruinstraat gemeld. Dieven hadden een raam geforceerd om dan alle kamers te doorzoeken. Op het eerste gezicht lijkt er niets te zijn gestolen. Zaterdagavond was in dezelfde straat al een inbraakpoging vastgesteld. Inbrekers slaagden er niet in de deur te forceren.