Spaanse premier Pedro Sánchez verliest eerste vertrouwensstemming

Tijdens een eerste stemming in het parlement heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez zoals verwacht niet het vertrouwen gekregen. Terwijl een absolute meerderheid van 176 stemmen nodig was, kreeg de socialist maar 166 stemmen voor. 165 parlementsleden stemden tegen, 18 onthielden zich en 1 was niet aanwezig wegens ziekte.

De stemming in het parlement volgt na de parlementsverkiezingen van 10 november. De sociaaldemocratische PSOE van Sánchez had die verkiezingen gewonnen, maar was er niet in geslaagd een meerderheid te ...