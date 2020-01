Winnaars bij beloften en junioren op cross in Brussel mogen jaar gratis studeren aan VUB

Ryan Kamp heeft zondag de Brussels Universities Cyclocross gewonnen. De 19-jarige Nederlandse kampioen haalde het afgescheiden voor de Franse kampioen Antoine Benoist. Ryan Kamp mag net als de andere winnaars en winnaressen van de dames en heren junioren en de beloften in Brussel een jaar gratis studeren met begeleiding binnen het topsport- en studieprogramma van de VUB. De winnaars van de elite mannen en vrouwen krijgen elk een hoogtestage van een week in de VUB-klimaatkamer met begeleiding door BLITS, het Brussels Labo voor Inspanning en Topsport.

Belgisch kampioen Timo Kielich reed naar de derde plaats bij beloften. Niels Vandeputte werd vierde voor Toon Vandebosch. Yentl Bekaert werd pas 9e en moet zo zijn leidersplaats in het klassement afstaan aan Timo Kielich. Die telt nu 1:01 voorsprong. Anton Ferdinande posteert zich op de derde plaats op 2:54 van Kielich.

Het was de Fransman Antoine Benoist die het beste weg was en de eerste wedstrijdhelft kleurde. Over halfcross kreeg Benoist het gezelschap van de Nederlander Ryan Kamp. Achter dit duo volgde Timo Kielich op een derde plaats. Lang bleef Kamp niet bij Benoist. Met nog twee ronden voor de boeg demarreerde Ryan Kamp op de technische schuine strook.

Kamp kwam niet meer in de problemen en pakte zo de zege. Timo Kielich werd derde en door een mindere cross van Yentl Bekaert neemt hij de leiderspositie in het klassement over. Er rest de renners nog één manche, de Krawatencross van Lille, die voorzien is op zondag 8 februari.

Bij de mannen junioren won Lennert Belmans, bij de vrouwen ging Fem van Empel met de zege in de haal.