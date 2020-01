Hasselt -

14 graden. Zo ‘warm’ was het water in het buitenbad van het Kapermolenpark. De jongste duiker was Mano Abeck. “Ik ben 5 jaar en ben met papa hier”, vertelt ze. “Ik heb eigenlijk gevraagd of hij wilde meekomen. Mijn bedoeling was ijsbeer te worden en dat is zeker gelukt.”