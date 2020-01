Goffin verliest tweede duel op ATP Cup, Groot-Brittannië komt langszij

David Goffin (ATP 11) is er zondag niet in geslaagd België een tweede overwinning te bezorgen in de tweede groepswedstrijd op de ATP Cup tegen Groot-Brittannië. De Belgische nummer één verloor in de Ken Rosewall Arena in Sydney na één uur en vijfig minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4) van Daniel Evans (ATP 42).