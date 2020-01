Vandalen laten spoor van vernielingen achter in Grensstraat: brievenbussen zijn doelwit

Hechtel-Eksel -

Vandalen hebben zaterdagochtend in de Grensstraat en de Stationsstraat in Eksel een spoor van vernieling getrokken. Ze hadden het vooral op brievenbussen gemunt. Ruim 15 exemplaren werden omgeduwd en gedeeltelijk of totaal vernield. Verschillende bewoners deden aangifte bij de politie.