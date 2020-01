Jan Jambon (N-VA): “Ik wil een tegenwicht brengen voor het negatieve”

De nieuwe Vlaamse regering ging dan wel met horten en stoten van start, maar minister-president Jan Jambon (N-VA) kijkt verder. Jambon wil pas over zestig maanden beoordeeld worden, zegt hij in een uitgebreid interview in ‘De Zondag’. Hij hoopt dan de negatieve bladzijde omgedraaid te hebben, en een positief Vlaanderen op de kaart te hebben gezet. Want een onafhankelijk Vlaanderen, dat is nog niet voor morgen, dat beseft ook Jambon.