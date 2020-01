David Whipple uit Utah kocht op 7 juli 1999 een hamburger van McDonald’s als voorbeeld voor een presentatie over enzymen en hoe eten vergaat. De burger kwam in de zak van een jas terecht en werd vergeten tot de echtgenote van Whipple het oude kledingstuk wilde weggooien en de verpakking ontdekte. De man stak het broodje in een doosje, tot hij - meer dan twintig jaar later - een kijkje besloot te nemen.