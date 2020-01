Van der Poel rijdt makkelijk naar zege in Gullegem, Van Aert wordt vierde

Ook in de veldrit van Gullegem stond er zaterdag geen maat op Mathieu van der Poel. De 24-jarige wereldkampioen was in de West-Vlaamse cross (geen klassement) een klasse te sterk voor de tegenstand. Wout van Aert toonde in Gullegem echter dat hij opnieuw een stap vooruit heeft gezet in vergelijking met vorige week in Loenhout en zal moed hebben gevat voor het BK van komend weekend in Antwerpen. Van Aert finishte uiteindelijk als vierde, achter Michael Vanthourenhout (tweede) en Corné Van Kessel (derde).