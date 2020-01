Genk / Dilsen-Stokkem - Een 45-jarige Genkenaar is vrijdagavond zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij positief testte op alcohol. De man wilde rond 19.30 uur in de Teutelbergstraat in Lanklaar met een auto die niet in orde was, vertrekken. Een omstaander hield de Genkenaar tegen tot de politie aankwam. De veertiger is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De auto werd getakeld.