In Australië worden 3.000 militairen ingezet om de hulpdiensten bij te staan in de strijd tegen de bosbranden. In Penrith, een voorstad van Sydney, werd zaterdag een recordtemperatuur van 48,9 graden Celsius gemeten.

Bij de bosbranden die in september startten, is al meer dan vijf miljoen hectaren land in de vlammen opgegaan. En het gevaar is nog lang niet geweken. Hoge temperaturen en sterke winden hebben het vuur ...