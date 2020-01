Politie speurt Zennebedding af met helikopter op zoek naar vermiste Frederik Vanclooster

In de zoektocht naar Frederik Vanclooster, de 21-jarige jongeman die in de nacht van 31 op 1 januari verdween, is zaterdagvoormiddag met een helikopter de bedding van de Zenne afgezocht. Dat melden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door Alain Remue van de Cel Vermiste Personen van de federale politie. De Brusselse brandweer heeft met een sonarboot en een duikploeg ook een deel van het kanaal Brussel-Schelde afgezocht.