Ceylin del Carmen Alvarado wint in Gullegem zelfs op reserve: “Winnen simpel? Je moet het nog altijd doen hoor”

Ceylin del Carmen Alvarado blijft maar winnen. Ook In Gullegem stond er geen maat op de Nederlandse met roots uit de Dominicaanse republiek. Ze klopte haar landgenote Yara Kastelijn in de spurt. “Ik heb mij toch wat ingehouden in functie van Brussel.”

Ze maakte er ditmaal geen onewomanshow van zoals in Baal op Nieuwjaar, maar het staat buiten kijf dat Ceylin del Carmen Alvarado de beste veldrijdster van het moment is. Ook in Gullegem. “Ja, maar ik heb toch wat ingehouden gekoerst in functie van Brussel zondag”, aldus de renster van Alpecin-Fenix. “Yara hield de eerste ronden ook het tempo hoog, ik had geen zin om er nog een extra lap op te geven. Daarna heb ik wel wat prikkels uitgedeeld maar Yara kwam telkens terug. Ik wist dat het op een spurt zou eindigden en daar had ik vertrouwen in.”

Ceylin del Carmen Alvarado maakt het verschil in de allerlaatste meters! ?????? pic.twitter.com/YQEnCe9tQ0 — Play Sports (@playsports) January 4, 2020

Even ging het wel mis toen Kastelijn tegen een paaltje botste en Alvarado over haar heen tuimelde. “Ik viel met mijn volle gewicht op mijn linkerhand en bezeerde mijn pols. Ik had er tijdens de race wel wat last van, maar de pijn werd minder.”

Dus kwam zege nummer negen tussen de profs niet in gevaar. “Ja, ik had dit verwacht, maar je moet het nog altijd doen hé. Het is een prachtseizoen voor mij en het kan alleen maar mooier worden.”

Alvarado start ook in Brussel, de voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee als favoriete. Ze is leidster in de stand, net als in de Superprestige en de Wereldbeker. Toch start ze op het WK bij de beloften. “Het is zo beslist en ik hou mij daar aan. Ik wil in schoonheid afscheid nemen van de beloftencategorie.” Volgend weekend start ze wel bij de elite op het Nederlandse kampioenschap in Rupchen.

Europees kampioene Yara Kastelijn moest tevreden zijn met een tweede plaats. “Ik voelde me de hele wedstrijd goed, moest niet tot op de limiet gaan. Maar na de laatste materiaalpost reed ik vooraan lek. Ik ging alle kanten uit en kon niet voluit sprinten. Daar baal ik wel van, want ik denk dat Ceylin en ik aan elkaar gewaagd zijn in de sprint. Maar ik ben tevreden met de vorm. Wie weet kan ik mijn revanche pakken op het Nederlands kampioenschap.”

Shirin van Anrooij, uiteraard ook een Nederlandse, werd derde. In de slotfase liet ze de Amerikaanse Rebecca Fahringer, die klungelde in de materiaalpost, achter. “Na een mindere start kwam ik terug vooraan, maar toen Alvarado en Kastelijn wegreden, moest ik passen. Maar een podiumplaats is super.”

Van Anrooij is nog juniore en een van de topfavorieten op het WK in die categorie.