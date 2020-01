Schepen Benoît Hons, die vrijdag uit de PS gezet werd, neemt ontslag uit al zijn politieke mandaten in de Luikse gemeente Neupré. Dat bevestigt burgemeester Virginie Defrang-Firket (MR). Sinds 11 uur is er een vergadering aan de gang tussen de leden van de MR-PS-meerderheid in Neupré.