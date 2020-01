Een lawine van dichtbij gadeslaan, is niet iets wat iedereen wil meemaken of het überhaupt kan navertellen. Toch kan het spectaculaire beelden opleveren, zoals bovenstaande video bewijst. Een man filmde van wel heel dichtbij hoe de lokale overheid in de Amerikaanse staat Utah een lawine uitlokte met explosieven. Dat wordt jaarlijkse tientallen keren gedaan om de veiligheid van weggebruikers te garanderen.