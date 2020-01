Theo Francken waarschuwt Walen: “Je kan niet van België houden, maar enkel van het deel waar iedereen Frans praat”

Of de N-VA deel gaat uitmaken van een nieuwe federale regering, dat is voorlopig koffiedik kijken. Maar in afwachting opent voormalig staatssecretaris Theo Francken alvast een charmeoffensief in Wallonië. In zijn vakantieoord Barvaux, in de Ardennen, strooit hij middels een interview met La Dernière Heure met lof naar de “vriendelijke” Walen. Al heeft hij ook een waarschuwing in petto: “Je kan niet enkel van het België houden waar Frans gesproken wordt”.