Deurbelcamera filmt schokkend incident op Nieuwjaar

De politie van Las Vegas moest op Nieuwjaar onmiddellijk aan de slag nadat een deurbelcamera een schokkend incident had gefilmd, nog geen uur na middernacht. Een onbekende vrouw liep naar hun voordeur op zoek naar hulp, maar werd geslagen, geschopt en terug naar een voertuig gesleept door een man. De politie van Las Vegas verspreidde de beelden om de vrouw en haar aanvaller op te sporen, wat ook lukte: op 2 januari werd de 23-jarige Darnell Rodgers gearresteerd.

Door de hulp van het publiek in te schakelen, kreeg de politie van Las Vegas een gouden tip die naar Rodgers leidde. De man zit voorlopig in de cel op verdenking van huiselijk geweld en ontvoering. Volgens de politie is de vrouw in veiligheid gebracht, maar haar identiteit of haar relatie met de verdachte werd niet onthuld.