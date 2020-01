Fernando Alonso: "Dakar-deelname is op papier een onmogelijke opdracht"

Fernando Alonso beseft dat zijn eerste deelname aan de Dakar Rally een enorm zware uitdaging is. De tweevoudig F1-kampioen wil er voluit voor gaan maar tegelijkertijd ook zijn verstand gebruiken.

Alonso zal samen met viervoudig Dakar-winnaar Marc Coma deelnemen aan de Dakar Rally. De Spanjaard kon zich moeilijk in beter gezelschap bevinden maar toch blijft het een enorm zware opdracht om de finish te halen.

"We beseffen dat slechts één op vier deelnemers de finish haalt, het is echt zwaar. We weten dat het zeer moeilijk zal zijn," zei Alonso voorafgaand aan zijn eerste deelname aan de Dakar.

"Ik denk dat er op het vlak van autosport niets meer verschilt van de Formule 1 dan de Dakar. Het is echter een erg interessante uitdaging, op papier is het zeker en vast onhaalbaar, maar ik wil ze aangaan en eruit leren."

Voorafgaand aan zijn eerste deelname aan de Dakar werkte Alonso een zo goed mogelijke voorbereiding af.

"De voorbereiding die ik de voorbije maanden heb gedaan heeft van mij een betere rijder gemaakt. Dat is ook één van mijn prioriteiten wanneer ik dergelijke uitdagingen aanga: om beter te zijn aan het einde."

"Ik benader deze uitdaging echter met enige rust en terughoudendheid. Ik wil niet de Dakar ingaan en vervolgens na twee of drie dagen door een domme fout moeten opgeven."

