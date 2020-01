De stad van de toekomst is een smart city, een slimme stad. Tegen 2050 woont twee derde van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving en moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag. Grote uitdagingen die we voorleggen aan de burgemeesters van onze centrumsteden, Hasselt en Genk. Hoe zien zij de toekomst? En wat kunnen ze daar samen aan doen? Dries: “Zo droom ik van een tramverbinding tussen Genk en Hasselt.” Vandeput: “Tiens, ik ook.”