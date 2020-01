Afgelopen jaar zijn er in ons land een twintigtal drugslabo’s ontdekt. Liefst veertien daarvan lagen in Limburg, blikt procureur Vermeiren terug op ‘crimineel jaar 2019’. Ook de plofkraken hielden politie en het Limburgse parket meer dan bezig. Opvallend is de verschuiving van de zwaardere drugscriminaliteit van Meulenberg naar Heusden-Zolder en omgeving.