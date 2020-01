Zondag gaat de 42ste editie van de Dakarrally van start. Niet in Europa, waar de allereerste Parijs-Dakar begon. Niet in Afrika, waar Dakar ligt. En ook niet in Zuid-Amerika, waar de voorbije elf edities plaatsvonden. Dit keer is het te doen in Azië, op een parcours dat volledig in Saoedi-Arabië ligt.