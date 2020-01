Oostenrijks beste skiër heeft Vlaamse moeder: “Als ontspanning voeder ik de koeien”

De beste skiër van Oostenrijk is een halve Vlaming. De 28-jarige Vincent Kriechmayr, zoon van een Antwerpse lerares kunstgeschiedenis, staat na zijn overwinning in de Super G van Val Gardena aan de leiding in de World Cup. Kan ook moeilijk anders, als je nog pampers droeg bij je eerste skilessen. Op bezoek op de ouderlijke boerderij in Gramastetten.