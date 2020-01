Bilzen -

Bij een zwaar verkeersongeval op de Bilzerbaan in Hees zijn vrijdagavond vier personen gewond geraakt. Rond 21.30 uur verloor de bestuurder van een auto ter hoogte van de Thombestraat bij een wegversmalling de controle over het stuur van zijn auto. De auto botste frontaal op een tegenligger. Een van de auto’s kwam in de berm terecht. De mugarts kwam ter plaatse om de eerste zorgen te geven. Later werden vier personen naar het ziekenhuis gevoerd.