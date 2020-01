Cameron Diaz (47) bevallen van dochtertje

Cameron Diaz is bevallen van een dochtertje, zo maakte de 47-jarige Hollywoodactrice vrijdag zelf bekend op Instagram. Het meisje kreeg de naam Raddix.

“Gelukkig nieuwjaar van de Maddens (Cameron Diaz is sinds 2015 getrouwd met Good Charlotte-gitarist Benji Madden, nvdr.). We zijn zo blij, gezegend en dankbaar dat we dit nieuwe decennium kunnen beginnen met de aankondiging van de geboorte van onze dochter: Raddix Madden”, schreef de actrice onder meer op Instagram. “Ze heeft meteen onze harten veroverd en ons gezin compleet gemaakt.”

Hoewel Diaz en Madden allebei beroemdheden zijn, proberen ze toch zo vaak mogelijk de spotlights te vermijden. Iets wat ze in de toekomst gaan blijven doen. “We zijn ongelooflijk gelukkig met dit nieuws, maar we voelen ook een sterk instinct om de privacy van ons dochtertje te beschermen. We zullen dus geen foto’s posten of meer details delen, alleen dat ze heel, heel erg schattig is.”