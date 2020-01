In Kamp Waes blijven het tempo en de moeilijkheidsgraad van de loodzware proeven stijgen. Ook de vermoeidheid slaat meer en meer toe en dan is een fout snel gemaakt. Dat bewijzen Ouzy en Joni als ze een zware jerrycan over een rivier moeten krijgen. Wanneer Ouzy de twintig kilogram zware jerrycan op het verkeerde moment loslaat, heeft dat grote gevolgen voor Joni. Zal hij de aflevering van komende zondag overleven?