Circusartiest ernstig gewond na val uit nok van Carré in Amsterdam

Twee circusartiesten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze tijdens een act vanuit de nok van theater Carré waren gevallen. Een van hen is zwaargewond geraakt, maar is buiten levensgevaar. Dat melden de politie en de producent van het Wereldkerstcircus, Henk van der Meijden. De twee artiesten vielen volgens een politiewoordvoerder ongeveer tien meter naar beneden.

Ambulances en een traumahelikopter zijn ter plekke. De voorstelling is meteen beëindigd en het publiek is naar buiten geleid. Dat gebeurde in alle rust, zegt een politiewoordvoerder. De artiesten waren ...