Judoka’s Toma Nikiforov en Dirk Van Tichelt stomen zich klaar voor olympische kwalificatie

Zondag vertrekt Toma Nikiforov op hoogtestage naar Bulgarije. Dirk Van Tichelt trekt een dag later naar Oostenrijk voor een olympisch trainingskamp. Koen Sleeckx, directeur topsport van de Vlaamse Judofederatie gelooft dat beiden zich nog kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio en zet hen dan zelfs bij de potentiële medaillewinnaars.

“De hoogtestage van drie weken in het Bulgaarse Belkacem wordt een belangrijke stap in de revalidatie van Nikoforov”, vertelde Sleeckx vrijdag. “Daarna moet hij via intensieve trainingen klaar zijn om de competitie te hervatten. Van Tichelt krijgt met hetzelfde doel die intensieve training aangeboden op het olympisch trainingskamp in het Oostenrijkse Mittersill, dat van 7 tot 15 januari plaatsvindt. Aansluitend kampt hij op 24 januari de Grand Prix van Tel Aviv, om zo in een reeks van acht toernooien het ticket voor Tokio binnen te kunnen halen.”

Toma Nikiforov. Foto: BELGA

Sleeckx ziet vijf grote kanshebbers voor een medaille op de Spelen van Tokio. “Uiteraard is er vicewereldkampieon Matthiass Casse bij de -81 kg. Maar ook Charline Van Snick bij de -52 kg staat er altijd op de Spelen. Jorre Verstraeten kan dan bij de -60 kg wel eens voor de grote verrassing zorgen. En als Nikiforov en Van Tichelt zich kunnen kwalificeren, beschouw ik hen eveneens als potentiële medaillewinnaars. Toma heeft intrinsiek het talent en de kracht om op het podium van Tokio te geraken. Van Tichelt heeft misschien zijn leeftijd tegen en komt uit in de zwaarst bezette gewichtsklasse, maar hij heeft het voordeel van de ervaring met zijn brons op de vorige Spelen in Rio de Janeiro.”