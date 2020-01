OFFICIEEL. KRC Genk versterkt zich met Noorse middenvelder Kristian Thorstvedt

Wat al enkele dagen in de lucht hing is nu ook een feit: Kristian Thorstvedt is de eerste wintertransfer van KRC Genk. De 20-jarige Noorse middenvelder komt over van Viking Stavanger en tekende in de Luminus Arena een contract voor 3,5 jaar. Hij vertrekt zaterdag samen met zijn nieuwe ploegmaats op winterstage naar Benidorm.