Assad hekelt Amerikaanse aanval, Syrische oppositie juicht

Het Syrische regime, een bondgenoot van Iran, hekelt de Amerikaanse aanval waarbij de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgekomen. Damascus ziet in de aanslag een “ernstige escalatie” voor het Midden-Oosten. Soleimani’s steun aan het Syrische leger in diens strijd “tegen terreur zal niet vergeten worden”, aldus Bashar al-Assad in een reactie. De Syrische oppositie in ballingschap is dan weer opgetogen over de dood van de Iraanse generaal.