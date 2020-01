Foto van half gesmeerde boterham in rusthuis gaat viraal

“Wat een schande is dit.” Dat schreef Niko V. bij een foto van een boterham die zijn oma had gekregen in het Kortrijkse rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef. De boterham was half besmeerd met boter en dan nog een beetje gehakt erop. Met de nadruk op een beetje. De foto ging in geen tijd rond op sociale media, ondertussen heeft de directie van Sint-Jozef haar excuses aangeboden.